UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Сибіга поговорив з Боррелем, серед питань були активи РФ

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Серед іншого обговорили й заморожені російські активи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"Провів продуктивну телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем напередодні засідання Ради ЄС у закордонних справах, на яке я радий бути запрошеним", - пояснив Сибіга.

Він також зауважив, що під час розмови вони обговорили відчутний прогрес у наданні Україні 35 млрд євро шляхом використання заморожених російських активів та наступні спільні кроки.

Нагадаємо, що Європейський Союз планує виділити Україні кредит у розмірі 35 млрд євро, забезпечений майбутнім прибутком від заморожених активів російського центробанку, щоб гарантувати більш передбачувану фінансову підтримку України.

У вересні повідомлялось, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробить заяву під час візиту до Києва.

Кредит є частиною плану на 50 млрд доларів допомоги Україні, який з'явився в результаті переговорів із США та країнами "Великої сімки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністр закордонних справЖозеп БоррельАндрій Сибіга