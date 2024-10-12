Сибига поговорил с Боррелем, среди вопросов были активы РФ

"Провел продуктивный телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам, на которое я рад быть приглашенным", - пояснил Сибига.

Он также отметил, что во время разговора они обсудили ощутимый прогресс в предоставлении Украине 35 млрд евро путем использования замороженных российских активов и последующих совместных шагов.