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Сибига поговорил с Боррелем, среди вопросов были активы РФ

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Среди прочего обсудили и замороженные российские активы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

"Провел продуктивный телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам, на которое я рад быть приглашенным", - пояснил Сибига.

Он также отметил, что во время разговора они обсудили ощутимый прогресс в предоставлении Украине 35 млрд евро путем использования замороженных российских активов и последующих совместных шагов.

Напомним, что Европейский Союз планирует выделить Украине кредит в размере 35 млрд евро, обеспеченный будущей прибылью от замороженных активов российского центробанка, чтобы гарантировать более предполагаемую финансовую поддержку Украины.

В сентябре сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сделает заявление во время визита в Киев.

Кредит является частью плана на 50 млрд долларов помощи Украине, который появился в результате переговоров с США и странами "Большой семерки".

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Министр иностранных делЖозеп БоррельАндрей Сибига