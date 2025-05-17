Сибіга після зустрічей у Стамбулі обговорив з Каллас посилення тиску на Москву

Переговори України та Росії у Стамбулі

16 травня в Стамбулі відбулася перша за три роки зустріч між українською та російською делегаціями. Переговори тривали трохи більше години, однак сторони не дійшли згоди щодо припинення вогню.

Російський диктатор Володимир Путін направив на переговори делегацію другого ешелону, яку очолив Володимир Мединський. З українського боку перемовини очолив міністр оборони Рустем Умєров.

Попри відсутність прориву щодо припинення вогню, вдалося досягти однієї важливої домовленості - про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", як підтвердив Умєров після зустрічі.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що РФ озвучила на переговорах низку неприйнятних вимог: Україна має погодитися на нейтральний статус, відмовитися від п’яти регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивести війська з цих територій, а також відмовитися від репарацій.

Більше деталей про переговори України та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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