Сибига после встреч в Стамбуле обсудил с Каллас усиление давления на Москву

Переговоры Украины и России в Стамбуле

16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча между украинской и российской делегациями. Переговоры продолжались чуть больше часа, однако стороны не пришли к согласию о прекращении огня.

Российский диктатор Владимир Путин направил на переговоры делегацию второго эшелона, которую возглавил Владимир Мединский. С украинской стороны переговоры возглавил министр обороны Рустем Умеров.

Несмотря на отсутствие прорыва по прекращению огня, удалось достичь одной важной договоренности - о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000", как подтвердил Умеров после встречи.

Источники РБК-Украина сообщают, что РФ озвучила на переговорах ряд неприемлемых требований: Украина должна согласиться на нейтральный статус, отказаться от пяти регионов (в том числе тех территорий, которые РФ не контролирует), вывести войска с этих территорий, а также отказаться от репараций.

Больше деталей о переговорах Украины и РФ - в материале РБК-Украина.

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