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Сибіга підтвердив Рубіо рішучість України щодо угоди про надра

Четвер 03 квітня 2025 23:26
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Сибіга підтвердив Рубіо рішучість України щодо угоди про надра Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга і держсекретар США Марко Рубіо (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Ірина Гайдук

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні, 3 квітня, зустрівся у штаб-квартирі НАТО з державним секретарем США Марко Рубіо. Політики обговорили "енергетичне перемир'я" в Україні та угоду про надра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС.

"Я зустрівся з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС під час розмови з держсекретарем США торкнувся, зокрема, питання "енергетичного перемир'я" в Україні та недотримання домовленостей з боку РФ.

"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час, як Росія продовжує зволікати", - сказав Сибіга.

Він поінформував свого колегу про нещодавні випадки порушення Росією енергетичного перемир'я.

Окремо міністр підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами. За його словами, це може стати міцним підґрунтям для поглиблення нашого двостороннього партнерства.

"Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти", - додав глава МЗС України.

Зауважимо, міністр фінансів США Скотт Бессент сьогодні заявив, що група з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити пропоновану угоду про надра між двома країнами.

Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО

Зауважимо, що цими днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга бере участь у засіданні Ради Україна-НАТО. За попередніми даними, темами зустрічі є підтримка України, мир та гарантії безпеки.

РБК-Україна писало, що 3-4 квітня міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це перша очна зустріч глав МЗС після повернення американського президента Дональда Трампа до Білого дому.

Додамо, що наступного тижня у Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Відомо, що її проведуть Британія та Франція.

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