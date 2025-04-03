Сибіга підтвердив Рубіо рішучість України щодо угоди про надра
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні, 3 квітня, зустрівся у штаб-квартирі НАТО з державним секретарем США Марко Рубіо. Політики обговорили "енергетичне перемир'я" в Україні та угоду про надра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС.
"Я зустрівся з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні", - зазначив Сибіга.
Глава МЗС під час розмови з держсекретарем США торкнувся, зокрема, питання "енергетичного перемир'я" в Україні та недотримання домовленостей з боку РФ.
"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час, як Росія продовжує зволікати", - сказав Сибіга.
Він поінформував свого колегу про нещодавні випадки порушення Росією енергетичного перемир'я.
Окремо міністр підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами. За його словами, це може стати міцним підґрунтям для поглиблення нашого двостороннього партнерства.
"Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти", - додав глава МЗС України.
Зауважимо, міністр фінансів США Скотт Бессент сьогодні заявив, що група з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити пропоновану угоду про надра між двома країнами.
Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО
Зауважимо, що цими днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга бере участь у засіданні Ради Україна-НАТО. За попередніми даними, темами зустрічі є підтримка України, мир та гарантії безпеки.
РБК-Україна писало, що 3-4 квітня міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це перша очна зустріч глав МЗС після повернення американського президента Дональда Трампа до Білого дому.
Додамо, що наступного тижня у Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Відомо, що її проведуть Британія та Франція.
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