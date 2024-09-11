Сибіга озвучив головну тему переговорів із Блінкеном і Ламмі

"Головна тема, яку ми обговорювали сьогодні з колегами, - посилення оборонних спроможностей нашої держави: ППО, F-16, артилерійські снаряди, дрони, бронетехніка та інше обладнання - все, що працює на перемогу", - розповів Сибіга.

Він також наголосив на тому, що необхідно збільшити інвестиції у закупівлю української зброї для українських захисників. На його думку, цей спосіб допоможе швидше збільшити військову допомогу Україні та зекономити ресурси союзників.

Глава МЗС заявив, що ключовим завданням осені буде максимальне посилення ППО України. Також він вважає, що важливо скасувати обмеження на застосування американської та британської зброї для ураження військових цілей на території Росії.

"Ці кроки важливі й у контексті повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет Росії. Вороги вільного світу не сумніваються, вони діють та створюють нові загрози для всієї Європи та Близького Сходу. За таких умов не може бути сумнівів у лавах демократій", - підкреслив глава МЗС України.