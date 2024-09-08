Сибіга оголосив про перші кадрові рішення на посту глави МЗС

Міністерство закордонних справ України буде переформатовано. Цей процес включає як кадрові рішення, так і залучення молоді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву новопризначеного главу МЗС України Андрія Сибіги у Facebook.
Він розповів, що сьогодні провів нараду з українськими послами та генконсулами, на якій повідомив про перші кадрові рішення. Зокрема:
За словами міністра, повіреного відкликають через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".
Також Сигіба анонсував, що буде нова структура Міністерства, переглянуті штатні розклади посольств.
"Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені - запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів", - йдеться у повідомленні голови МЗС України.
Нагадаємо, що вчора Андрій Сигіба провів телефоні перемовини з держсекретарем США Ентоні Блінкеним, а також главами МЗС Румунії, Польщі, Чехії, Туреччини та Молдови.
Детальніше про те, хто такий Сигіба, який очолив МЗС України замість Дмитра Кулеби - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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