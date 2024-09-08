Сибига объявил о первых кадровых решениях на посту главы МИД

Он рассказал, что сегодня провел совещание с украинскими послами и генконсулами, на котором сообщил о первых кадровых решениях. В частности:

в Кабинет министров Украины уже внесено представление об увольнении заместителя министра Ирины Боровец;

будет прекращена долгосрочная командировка временно поверенного в Грузии Михаила Харишина.

По словам министра, поверенного отзывают из-за "полного непонимания им реалий дипломатии государства, которое воюет".

Также Сигиба анонсировал, что будет новая структура Министерства, пересмотрены штатные расписания посольств.

"Мы нуждаемся в приходе молодежи к нам. Все условия для этого будут созданы - запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов", - говорится в сообщении главы МИД Украины.