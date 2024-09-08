Сибига объявил о первых кадровых решениях на посту главы МИД

Министерство иностранных дел Украины будет переформатировано. Этот процесс включает в себя как кадровые решения, так и привлечение молодежи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление новоназначенного главы МИД Украины Андрея Сибиги в Facebook.
Он рассказал, что сегодня провел совещание с украинскими послами и генконсулами, на котором сообщил о первых кадровых решениях. В частности:
По словам министра, поверенного отзывают из-за "полного непонимания им реалий дипломатии государства, которое воюет".
Также Сигиба анонсировал, что будет новая структура Министерства, пересмотрены штатные расписания посольств.
"Мы нуждаемся в приходе молодежи к нам. Все условия для этого будут созданы - запланировал встречу с руководителями ведущих отраслевых университетов", - говорится в сообщении главы МИД Украины.
Напомним, что вчера Андрей Сигиба провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также главами МИД Румынии, Польши, Чехии, Турции и Молдовы.
Подробнее о том, кто такой Сигиба, который возглавил МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы - читайте в материале РБК-Украина.
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