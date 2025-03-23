Сибіга про нічний обстріл Києва: терор РФ підриває досягнення миру

Російський терор проти цивільного населення в Україні підриває зусилля сторін щодо досягнення миру. Ба більше, це суперечить власним заявам РФ.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
Коментуючи нічну атаку РФ дронами по Києву, він зазначив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по житлових районах и мирних жителях, які спали у своїх домівках. Зокрема, внаслідок атаки загинули троє людей (серед них батько та його п'ятирічна донька), ще восьмеро отримали поранення.
"Це сталося після схожих атак на Кропивницький, Запоріжжя, Одесу та інші міста цими днями. Системний і свідомий терор Росії проти цивільного населення суперечить її власним заявам про мир і підриває зусилля США та інших партнерів для його досягнення", - підкреслив Сибіга.
Він наголосив, що Україна потребує додаткових систем ППО для захисту населення від російського терору, а також посиленого тиску на ворога, щоб зупинити війну.
Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії між делегаціями США та України пройшла зустріч. З боку української сторони безпосередньо приймав участь Сибіга та інші високопосадовці.
За підсумками зустрічі Україна погодилася не на часткове, а на повне припинення режиму вогню строком на 30 днів з можливістю його продовження. Однак згодом, коли з приводу цього говорили президент США Дональд Трамп та російській диктатор Володимир Путін, глава Кремля погодився лише на часткове припинення вогню. Зокрема, виключити удари по енергетиці та в Чорному морі. Хоча в той самий вечір, 18 березня, російські дрони знову почали атакувати Україну.
Детальніше про те, про що домовилися Трамп і Путін за версіями Білого дому і Кремля - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.