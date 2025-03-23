Сибіга про нічний обстріл Києва: терор РФ підриває досягнення миру

Коментуючи нічну атаку РФ дронами по Києву, він зазначив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по житлових районах и мирних жителях, які спали у своїх домівках. Зокрема, внаслідок атаки загинули троє людей (серед них батько та його п'ятирічна донька), ще восьмеро отримали поранення.

"Це сталося після схожих атак на Кропивницький, Запоріжжя, Одесу та інші міста цими днями. Системний і свідомий терор Росії проти цивільного населення суперечить її власним заявам про мир і підриває зусилля США та інших партнерів для його досягнення", - підкреслив Сибіга.

Він наголосив, що Україна потребує додаткових систем ППО для захисту населення від російського терору, а також посиленого тиску на ворога, щоб зупинити війну.