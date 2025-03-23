Сибига о ночном обстреле Киева: террор РФ подрывает достижение мира

Комментируя ночную атаку РФ дронами по Киеву, он отметил, что россияне целенаправленно ударили по жилым районам и мирным жителям, которые спали в своих домах. В частности, в результате атаки погибли три человека (среди них отец и его пятилетняя дочь), еще восемь получили ранения.

"Это произошло после похожих атак на Кропивницкий, Запорожье, Одессу и другие города на днях. Системный и сознательный террор России против гражданского населения противоречит ее собственным заявлениям о мире и подрывает усилия США и других партнеров для его достижения", - подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО для защиты населения от российского террора, а также усиленного давления на врага, чтобы остановить войну.