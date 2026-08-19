Сибіга назвав три ключові пріоритети української дипломатії

Головною метою дипломатичної системи України залишається завершення війни. Для цього визначені три ключові пріоритети.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Андрій Сибіга заявив під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за його призначення на посаду міністра закордонних справ.

Дипломат наголосив, що Україна перебуває на визначальному етапі війни, де дипломатія набуває особливого значення. Зовнішня політика бере курс на максимальну прагматизацію та результативність.

Сибіга окреслив три головні завдання:

Справедливий мир : поєднання сили на полі бою та за столом переговорів, нові пакети зброї, тиск на РФ і масштабування оборонного виробництва.

: поєднання сили на полі бою та за столом переговорів, нові пакети зброї, тиск на РФ і масштабування оборонного виробництва. ЄС і НАТО : якнайшвидше відкриття всіх переговорних кластерів із Євросоюзом та перехід співпраці з Альянсом у практичну площину.

: якнайшвидше відкриття всіх переговорних кластерів із Євросоюзом та перехід співпраці з Альянсом у практичну площину. Світове українство: збереження зв’язків та національної ідентичності, захист прав громадян за кордоном, діджиталізація та оновлення дипломатичної системи.

"Нічого важливішого за закінчення війни немає. Ми чітко усвідомлюємо виклики та знаємо, що робити. Три ключові пріоритети: справедливий мир, ЄС і НАТО, світове українство", - підкреслив він.

Захист від балістики та Карпатська ініціатива

Найбільш нагальним завданням Сибіга назвав посилення повітряного щита держави та захист від балістичних загрози. Україна розбудовує 11 міжнародних об'єднань, включно із новоствореною антибалістичною коаліцією.

Крім того, восени планується запуск нової геополітичної Карпатської ініціативи. Напередодні зимового періоду дипломати також залучають міжнародну підтримку для енергетичної системи.

"Нам потрібна самодостатність в усіх критичних озброєннях. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська", - зазначив він.

Прагматизм у відносинах із ЄС та експорт

У контексті євроінтеграції мета України - відкрити всі переговорні блоки без зволікань. Діалог із сусідніми країнами будуватиметься на принципах прагматичного добросусідства.

"Працюємо із сусідами, ключовими столицями, Брюсселем та іншими кандидатами. Прагматичне добросусідство. Правильна прагматика переважить будь-які емоції", - наголосив Сибіга.

Також пріоритетом залишається продовольчий експорт у Чорному морі, відновлення "Шляхів солідарності" та захист свободи судноплавства.

Консульська реформа та боротьба за кожне рішення

Третім напрямом є реформування самої дипломатичної служби, заповнення вакансій послів і якісне оновлення керівництва.

"За все потрібно боротися. За кожну ракету. Кожен кластер. Кожен новий ринок для експортерів. Кожне санкційне рішення. Кожен пакет для енергетики. Українська дипломатія готова до цієї боротьби", - підсумував Сибіга.