Сибига назвал три ключевых приоритета украинской дипломатии

Главной целью дипломатической системы Украины остается завершение войны. Для этого определены три ключевых приоритета.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Андрей Сибига заявил во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за его назначение на должность министра иностранных дел.

Дипломат подчеркнул, что Украина находится на определяющем этапе войны, где дипломатия приобретает особое значение. Внешняя политика берет курс на максимальную прагматизацию и результативность.

Сибига очертил три главные задачи:

Справедливый мир : сочетание силы на поле боя и за столом переговоров, новые пакеты оружия, давление на РФ и масштабирование оборонного производства.

: сочетание силы на поле боя и за столом переговоров, новые пакеты оружия, давление на РФ и масштабирование оборонного производства. ЕС и НАТО : скорейшее открытие всех переговорных кластеров с Евросоюзом и переход сотрудничества с Альянсом в практическую плоскость.

: скорейшее открытие всех переговорных кластеров с Евросоюзом и переход сотрудничества с Альянсом в практическую плоскость. Мировое украинство: сохранение связей и национальной идентичности, защита прав граждан за границей, диджитализация и обновление дипломатической системы.

"Ничего важнее окончания войны нет. Мы четко осознаем вызовы и знаем, что делать. Три ключевых приоритета: справедливый мир, ЕС и НАТО, мировое украинство", - подчеркнул он.

Защита от баллистики и Карпатская инициатива

Наиболее насущной задачей Сибига назвал усиление воздушного щита и защиту от баллистических угрозы. Украина развивает 11 международных объединений, включая новую антибаллистическую коалицию.

Кроме того, осенью планируется запуск новой геополитической Карпатской инициативы. В преддверии зимнего периода дипломаты также привлекают международную поддержку для энергетической системы.

"Нам нужна самодостаточность во всех критических вооружениях. Будем максимально привлекать союзников, чтобы обеспечить паритет, преимущество и асимметрию для нашей армии", - отметил он.

Прагматизм в отношениях с ЕС и экспорт

В контексте евроинтеграции цель Украины - открыть все переговорные блоки без промедлений. Диалог с соседними странами будет строиться на принципах прагматичного добрососедства.

"Работаем с соседями, ключевыми столицами, Брюсселем и другими кандидатами. Прагматическое добрососедство. Правильная прагматика перевесит любые эмоции", - подчеркнул Сибига.

Также приоритетом остается продовольственный экспорт в Черном море, восстановление "Путей солидарности" и защита свободы судоходства.

Консульская реформа и борьба за каждое решение

Третье направление - реформирование самой дипломатической службы, заполнение вакансий послов и качественное обновление руководства.

"За все нужно бороться. За каждую ракету. Каждый кластер. Каждый новый рынок для экспортеров. Каждое санкционное решение. Каждый пакет для энергетики. Украинская дипломатия готова к этой борьбе", - подытожил Сибига.