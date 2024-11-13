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Сибіга напередодні саміту G20 нагадав про позицію "нічого про Україну без України"

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна має позицію щодо досягнення справедливого миру. Київ не прийме жодну ініціативу, яку розробили без України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги в ефірі телемарафону.

Напередодні саміту G20, який пройде в Бразилії Сибіга нагадав про сталу позицію України.

"Ми очікуємо, що будь-який форум, будь-яке засідання буде наближати справедливий мир для України, виходячи з принципу "нічого про Україну без України". Ми ніколи не приймемо жодну ініціативу, яку розробили без України", - сказав глава МЗС.

Він також наголосив, що Україна не погодиться на жодні компроміси з територіальною цілісністю та суверенітетом України.

"Ми також виходимо з того, що нам не потрібна ситуація чи маніпуляція з розуміння миру, як відсутність війни чи замороження конфлікту. Досягнення справедливого та всеосяжного миру для України", - підсумував він.

Зауважимо, що посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс також наголосив, що не може бути дискусії про мир для України без України.

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МЗС УкраїниАндрій Сибіга