Сибіга напередодні саміту G20 нагадав про позицію "нічого про Україну без України"

Напередодні саміту G20, який пройде в Бразилії Сибіга нагадав про сталу позицію України.

"Ми очікуємо, що будь-який форум, будь-яке засідання буде наближати справедливий мир для України, виходячи з принципу "нічого про Україну без України". Ми ніколи не приймемо жодну ініціативу, яку розробили без України", - сказав глава МЗС.

Він також наголосив, що Україна не погодиться на жодні компроміси з територіальною цілісністю та суверенітетом України.

"Ми також виходимо з того, що нам не потрібна ситуація чи маніпуляція з розуміння миру, як відсутність війни чи замороження конфлікту. Досягнення справедливого та всеосяжного миру для України", - підсумував він.