Сибига накануне саммита G20 напомнил о позиции "ничего об Украине без Украины"

В преддверии саммита G20, который пройдет в Бразилии, Сибига напомнил об устойчивой позиции Украины.

"Мы ожидаем, что любой форум, любое заседание будет приближать справедливый мир для Украины исходя из принципа "ничего об Украине без Украины". Мы никогда не примем ни одну инициативу, которую разработали без Украины", - сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие компромиссы с территориальной целостностью и суверенитетом Украины.

"Мы также исходим из того, что нам не нужна ситуация или манипуляция по пониманию мира как отсутствие войны или заморозка конфликта. Достижение справедливого и всеобъемлющего мира для Украины", - подытожил он.