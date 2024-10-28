Посол Британії: Не може бути дискусії про мир для України без України

Перший саміт миру продемонстрував всесвітню підтримку принципів Організації Об'єднаних Націй (ООН) в питанні завершення війни Україні. Водночас є й інший принцип, згідно з яким не може бути діалогу щодо Києва без його участі.

Про це розповів посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв'ю РБК-Україна .

"Той факт, що майже 100 країн були присутні на саміті миру у Швейцарії, свідчить про те, що є всесвітня підтримка цих принципів ООН, і це має бути базою для справедливого миру тут в Україні", - заявив посол.

Він додав, що загалом в питанні завершення війни в Україні усі країни повинні дотримуватись головних принципів ООН. Зокрема це проговорюється й під час діалогу з Китаєм, Індією чи іншими членами "Великої двадцятки" (G20).

"Також є головний принцип, що не може бути дискусії про мир для України без України. Тож я думаю, що через такий дипломатичний тиск, разом з військовим тиском, ми можемо впливати на позицію Росії і досягнути справедливого миру для України і безпеки для Європи загалом", - відзначив Гарріс.

Саміт миру

Офіс Президента України повідомив, що другий Саміт заради миру відбудеться після того, як буде узгоджений спільний мирний план, який включає 10 пунктів, визначених українською «формулою миру». Попередньо передбачалося, що саміт може відбутися ще до кінця поточного року, однак Росія неодноразово заявляла про своє небажання брати участь у цьому заході.

Між тим, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна зазначила, що дата наступного засідання стане відомою після завершення серії тематичних конференцій, які плануються до кінця жовтня.

Детальніше про мотиви, з яких країна-агресор ухиляється від участі в саміті, читайте в матеріалі РБК-Україна.