Сибіга про мирну угоду: не приймемо нічого, що робить Україну слабкою

"Російські вимоги та ультиматуми залишаються незмінними протягом багатьох років. Росія хоче обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу від партнерів і заблокувати вступ України до НАТО", - заявив Сибіга.

За словами міністра, риторика Росії розкриває її справжні наміри. Всі ці вимоги мають одну спільну рису: Москва хоче мати слабку, беззахисну Україну.

Однак глава МЗС упевнений, що йдеться не лише про НАТО і не про "безпекові занепокоєння". Насправді наміри РФ більш далекоглядні.

"Йдеться про здатність Росії знищити українську державу на пізнішому етапі, окупувати її території, захопити її корисні копалини, використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії. З цього приводу не повинно бути жодних ілюзій", - наголосив міністр.

Він зазначив, що наразі риторика Москви загострилася до рівня 2022 року. Росія намагається скористатися нинішнім геополітичним моментом, коли США прагнуть якнайшвидшого врегулювання війни в Україні.

"Ми бачимо цю російську стратегію і ніколи не приймемо нічого, що робить Україну слабкою чи беззахисною. Натомість справжній і справедливий мир вимагає міцних і довгострокових гарантій безпеки для його збереження", - підкреслив Сибіга.

Вимоги Путіна

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом погодився на 30-денний мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України. Водночас Путін не прийняв пропозицію США щодо повного припинення вогню на 30 днів, як свідчать заяви Кремля.

Натомість російський диктатор назвав умови, за яких може відбутись припинення бойових дій. Він вимагає зупинки мобілізації в Україні та надання їй військової допомоги й розвідданих.