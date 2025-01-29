Сибіга в лютому поїде до Парижа на зустріч із главами МЗС європейських країн: хто в списку

Зустріч глав МЗС ЄС у Берліні

Як повідомлялося, глави МЗС країн ЄС 12 грудня провели зустріч у Берліні. Зокрема, вони обговорили підтримку України.

Так, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийняла своїх колег із Франції, Польщі, Іспанії, Італії, Великої Британії. Також участь у зустрічі взяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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