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Сибіга в лютому поїде до Парижа на зустріч із главами МЗС європейських країн: хто в списку

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрінеться з главами МЗС країн Європейського союзу в Парижі. Зустріч відбудеться, імовірно, 12 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, Сибіга планує взяти участь у зустрічі міністрів низки провідних європейських країн: Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Британії, Іспанії.

Вона відбудеться в Парижі в лютому, ймовірно - 12 лютого. Це стане черговою зустріччю в такому форматі, після минулорічних зустрічей у Варшаві та Берліні.

 

Зустріч глав МЗС ЄС у Берліні

Як повідомлялося, глави МЗС країн ЄС 12 грудня провели зустріч у Берліні. Зокрема, вони обговорили підтримку України.

Так, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прийняла своїх колег із Франції, Польщі, Іспанії, Італії, Великої Британії. Також участь у зустрічі взяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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ЄвросоюзМЗС УкраїниАндрій Сибіга