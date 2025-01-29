Сибига в феврале поедет в Париж на встречу с главами МИД европейских стран: кто в списке

Встреча глав МИД ЕС в Берлине

Как сообщалось, главы МИД стран ЕС 12 декабря провели встречу в Берлине. В частности, они обсудили поддержку Украины.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла своих коллег из Франции, Польши, Испании, Италии, Великобритании. Также участие во встрече принял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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