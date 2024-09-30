UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сибіга і Сійярто почали переговори в Угорщині: перші подробиці

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ та його угорський колега Петер Сійярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 30 вересня, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга зустрівся у Будапешті з угорським колегою Петером Сійярто. Сторони розпочали переговори у форматі тет-а-тет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МЗС України.

"В Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет", - пише МЗС України. 

 

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ та його угорський колега Петер Сійярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Сійярто, своєю чергою, відмітив, що його країна перебуває в глобальній більшості щодо заклику до якнайшвидшого встановлення миру в Україні. У тому ж числі Будапешт бажає добросусідських відносин з Києвом. 

"Побачимо, як далеко ми зайдемо сьогодні...", - додав він. 

Відносини України та Угорщини

Проблеми з Угорщиною стосовно національних меншин почали загострюватися після ухвалення в Україні освітнього закону в 2017 році. Згідно з цим законом, представники національних меншин могли навчатися рідною мовою тільки в початковій школі, а в середніх і старших класах навчання повинно було вестися українською.

Угорщина розцінила це як спробу асиміляції, через що неодноразово блокувала ініціативи ЄС на підтримку України.

Крім того, Угорщина відмовилася надавати військову допомогу Україні в боротьбі з російською агресією на тлі повномасштабної війни. 

Більше деталей про відносини з Будапештом можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні ж. 30 вересня, Сибіга прибув з офіційним візитом до Угорщини

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниУгорщина