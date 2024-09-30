RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сибига и Сийярто начали переговоры в Венгрии: первые подробности

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел и его венгерский коллега Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 30 сентября, глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига встретился в Будапеште с венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны начали переговоры в формате тет-а-тет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МИД Украины.

"В Будапеште начались переговоры министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в формате тет-а-тет", - пишет МИД Украины. 

 

Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел и его венгерский коллега Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Сийярто, в свою очередь, отметил, что его страна находится в глобальном большинстве относительно призыва к скорейшему установлению мира в Украине. В том числе Будапешт желает добрососедских отношений с Киевом.

"Увидим, как далеко мы зайдем сегодня...", - добавил он.

Переговоры завершились 

"Переговоры Сибиги и Сийярто в формате тет-а-тет продолжались около часа, вдвое дольше запланированного. После их завершения начались переговоры в расширенном формате с участием делегаций", - пишет МИД.  

Отношения Украины и Венгрии

Проблемы с Венгрией в отношении национальных меньшинств начали обостряться после принятия в Украине образовательного закона в 2017 году. Согласно этому закону, представители национальных меньшинств могли учиться на родном языке только в начальной школе, а в средних и старших классах обучение должно было вестись на украинском.

Венгрия расценила это как попытку ассимиляции, из-за чего неоднократно блокировала инициативы ЕС в поддержку Украины.

Кроме того, Венгрия отказалась оказывать военную помощь Украине в борьбе с российской агрессией на фоне полномасштабной войны. 

Больше деталей об отношениях с Будапештом можно найти в материале РБК-Украина.

Сегодня же. 30 сентября, Сибига прибыл с официальным визитом в Венгрию

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныВенгрия