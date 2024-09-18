UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сибіга і Фіцо провели зустріч у Братиславі: про що говорили

Фото: Сибіга і Фіцо зустрілись у Словаччині (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Наталія Кава

Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Зустріч відбулась 18 вересня у Братиславі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"Сьогодні в Братиславі я мав честь бути прийнятим прем’єр-міністром Робертом Фіцо у розвиток їхнього тісного діалогу із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем", - розповів глава МЗС.

За словами Сибіги, вони з Фіцо обговорили шляхи розвитку відносин України та Словаччини у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди.

Позиція Словаччини щодо України

Минулого року владу у Словаччині очолив Роберт Фіцо та партія "Курс - Соціальна демократія". Тоді він заявляв, що припинить військову підтримку України та заблокує її вступ до НАТО, озвучуючи проросійські тези і називаючи війну "замороженим конфліктом".

9 вересня 2024 року Фіцо під час відвідування Музею Голокосту в місті Середь заявив, що в Україні воюють "нацистські війська", але міжнародна спільнота цього нібито не помічає.

Міністерство закордонних справ України вважає, що заява прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про українських військових суперечить "рівню довіри та взаємодії" між обома державами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роберт ФіцоАндрій Сибіга