RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сибига и Фицо провели встречу в Братиславе: о чем говорили

Фото: Сибига и Фицо встретились в Словакии (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Андрей Сибига встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встреча прошла 18 сентября в Братиславе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Сегодня в Братиславе у меня была честь быть принятым премьер-министром Робертом Фицо в развитие их тесного диалога с премьер-министром Денисом Шмигалем", - рассказал глава МИД.

По словам Сибиги, они с Фицо обсудили пути развития отношений Украины и Словакии в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды.

Позиция Словакии по отношению к Украине

В прошлом году власть в Словакии возглавил Роберт Фицо и партия "Курс – Социальная демократия". Тогда он заявлял, что прекратит военную поддержку Украины и заблокирует ее вступление в НАТО, озвучивая пророссийские тезисы и называя войну "замороженным конфликтом".

9 сентября 2024 года Фицо во время посещения Музея Холокоста в городе Серед заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.

Министерство иностранных дел Украины считает, что заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо об украинских военных противоречит "уровню доверия и взаимодействия" между обоими государствами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роберт ФицоАндрей Сибига