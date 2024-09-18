Сибига и Фицо провели встречу в Братиславе: о чем говорили

Глава МИД Андрей Сибига встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встреча прошла 18 сентября в Братиславе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
"Сегодня в Братиславе у меня была честь быть принятым премьер-министром Робертом Фицо в развитие их тесного диалога с премьер-министром Денисом Шмигалем", - рассказал глава МИД.
По словам Сибиги, они с Фицо обсудили пути развития отношений Украины и Словакии в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды.
В прошлом году власть в Словакии возглавил Роберт Фицо и партия "Курс – Социальная демократия". Тогда он заявлял, что прекратит военную поддержку Украины и заблокирует ее вступление в НАТО, озвучивая пророссийские тезисы и называя войну "замороженным конфликтом".
9 сентября 2024 года Фицо во время посещения Музея Холокоста в городе Серед заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.
Министерство иностранных дел Украины считает, что заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо об украинских военных противоречит "уровню доверия и взаимодействия" между обоими государствами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.