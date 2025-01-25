Сибіга: доброзичливість РФ може бути створена санкціями та вогневою потужністю України

Умиротворення та "управління ескалацією" ніколи не спрацьовують з Росією. Доброзичливість у Москві може бути створена санкціями та вогневою потужністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в X (Twitter).

"Надмірна обережність, "управління ескалацією" та умиротворення - усе це слабкі стратегії, які ніколи не спрацьовували з Москвою", - вважає Сибіга. Він наголосив, що спрацює тільки мир через силу, максимальний економічний і військовий тиск на Росію. "Доброзичливість у Москві може бути створена завдяки вищій вогневій потужності та нищівним санкціям", - додав глава МЗС.