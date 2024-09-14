Сибіга: на часі ставити питання про розробку програм повернення українців з ЄС

Настав час для того, щоб ЄС почав розробку програм повернення українців додому. Однак для цього необхідно створити необхідні умови в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на конференції Ялтинської європейської стратегії, повідомляє РБК-Україна .

За словами Сибіги, міністерство вже працює з європейськими партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

"На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному", - наголосив глава МЗС.

Він також додав, що міністерство продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися на батьківщину.

На думку Сибіги, відповідні ініціативи мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб українці, що наразі знаходяться за кордоном робили зважений вибір на користь повернення.