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Сибіга: на часі ставити питання про розробку програм повернення українців з ЄС

Україна, Субота 14 вересня 2024 20:59
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Сибіга: на часі ставити питання про розробку програм повернення українців з ЄС Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Настав час для того, щоб ЄС почав розробку програм повернення українців додому. Однак для цього необхідно створити необхідні умови в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на конференції Ялтинської європейської стратегії, повідомляє РБК-Україна.

За словами Сибіги, міністерство вже працює з європейськими партнерами, щоб створити належні умови для повернення українців, які виїхали за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

"На часі ставити питання про розробку Європейським Союзом програм повернення українців. Звісно, для цього мають бути створені відповідні умови. Від безпекових умов, медичних послуг, відбудови житла. Це має бути на порядку денному", - наголосив глава МЗС.

Він також додав, що міністерство продовжує активну роботу з Єврокомісією над розробкою ініціатив, які заохочуватимуть українців повернутися на батьківщину.

На думку Сибіги, відповідні ініціативи мають насамперед створювати позитивну мотивацію для того, щоб українці, що наразі знаходяться за кордоном робили зважений вибір на користь повернення.

Міністерство повернення українців

Нагадаємо, що не так давно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, оголосив про плани створення в Україні "Міністерства повернення українців".

Відомо, що наразі ведуться дискусії щодо того, хто може очолити цей орган.

Ідея створення такого відомства була озвучена президентом України Володимиром Зеленським ще в серпні. Однак тоді Зеленський назвав його "міністерством єдності".

За словами президента, основна мета цього відомства - об’єднати українців, які перебувають за кордоном, та протидіяти впливу російської пропаганди.

РБК-Україна вже писало, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, навіщо створювати "Міністерство повернення українців".

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