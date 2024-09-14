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Сибига: пора ставить вопрос о разработке программ возвращения украинцев из ЕС

Украина, Суббота 14 сентября 2024 20:59
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Сибига: пора ставить вопрос о разработке программ возвращения украинцев из ЕС Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Настало время для того, чтобы ЕС начал разработку программ возвращения украинцев домой. Однако для этого необходимо создать необходимые условия в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на конференции Ялтинской европейской стратегии, сообщает РБК-Украина.

По словам Сибиги, министерство уже работает с европейскими партнерами, чтобы создать надлежащие условия для возвращения украинцев, выехавших за границу в результате полномасштабного вторжения РФ.

"Сейчас ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть в повестке дня", - подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что министерство продолжает активную работу с Еврокомиссией по разработке инициатив, которые будут поощрять украинцев вернуться на родину.

По мнению Сибиги, соответствующие инициативы должны прежде всего создавать позитивную мотивацию для того, чтобы находящиеся за рубежом украинцы делали взвешенный выбор в пользу возвращения.

Министерство возвращения украинцев

Напомним, что недавно председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, объявил о планах создания в Украине "Министерства возвращения украинцев".

Известно, что сейчас ведутся дискуссии по поводу того, кто может возглавить этот орган.

Идея создания такого ведомства была озвучена президентом Украины Владимиром Зеленским еще в августе. Однако тогда Зеленский назвал его "министерством единства".

По словам президента, основная цель этого ведомства - объединить находящихся за рубежом украинцев и противодействовать влиянию российской пропаганды.

РБК-Украина уже писала, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, зачем создавать "Министерство возвращения украинцев".

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