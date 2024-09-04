ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На фракції СН обговорювали нове "Міністерство повернення українців", шукають очільника

Україна, Середа 04 вересня 2024 21:00
UA EN RU
На фракції СН обговорювали нове "Міністерство повернення українців", шукають очільника Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні створять Міністерство повернення українців. На засіданні фракції "Слуги народу" у середу, 4 вересня, обговорили кандидатів на пост міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії.

За його словами, на засіданні фракції обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

"Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", - повідомив Арахамія.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно президент Україн Володимир Зеленський повідомив, що Україна запустить інституцію, яка має забезпечити єдність українців за кордоном та протидію російській пропаганді.

Глава держави зазначив, що українці є у всіх частинах світу та в більшості держав. Тому необхідно модернізувати державні інституції, щоб вони відповідали завданням єднання всіх українців навколо України.

"Водночас і разом зі звичною роботою через систему МЗС України, про це говорили з прем'єр-міністром (Денисом Шмигалем - ред.), готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності ", - розповів він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Слуга народа
NEWS
Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну
Зеленський закликав "Слугу народу" підтримати зміни в Кабміні: список кандидатів на заміну
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ