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Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним та обговорив війну РФ проти України, - Xinhua

Фото: Сі Цзіньпін зустрівся з Путіним (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрівся у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Під час перемовин сторони обговорили питання, пов'язані з агресивною війною, яку РФ розв'язала проти України.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що голоси за мир і розум в українському питанні наростають, більшість країн виступають за деескалацію напруженості, за мир і переговори та проти підливання олії у вогонь. Історія показує, що конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", - пишуть ЗМІ.

Зазначається також, що глава КНР нагадав про те, що Пекін опублікував "мирний план" щодо війни Росії проти України.

"Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання", - додав Сі Цзіньпін.

Своєю чергою Путін заявив, що "РФ уважно вивчила "мирний план" КНР і відкрита до переговорів".

Нагадаємо, в ISW переконані, що Сі Цзіньпін не надаватиме Путіну підтримку, яка необхідна РФ для війни проти України.

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