Си Цзиньпин встретился с Путиным и обсудил войну РФ против Украины, - Xinhua

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую РФ развязала против Украины.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры и против подливания масла в огонь. История показывает, что конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", - пишут СМИ.

Отмечается также, что глава КНР напомнил, что Пекин опубликовал "мирный план" по войне России против Украины.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", - добавил Си Цзиньпин.

В свою очередь Путин заявил, что "РФ внимательно изучила "мирный план" КНР и открыта к переговорам".