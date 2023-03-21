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Си Цзиньпин встретился с Путиным и обсудил войну РФ против Украины, - Xinhua

Фото: Си Цзиньпин встретился с Путиным (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Глава Китая Си Цзиньпин встретился в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую РФ развязала против Украины.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают, большинство стран выступают за деэскалацию напряженности, за мир и переговоры и против подливания масла в огонь. История показывает, что конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", - пишут СМИ.

Отмечается также, что глава КНР напомнил, что Пекин опубликовал "мирный план" по войне России против Украины.

"Китай будет продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования украинского вопроса", - добавил Си Цзиньпин.

В свою очередь Путин заявил, что "РФ внимательно изучила "мирный план" КНР и открыта к переговорам".

Напомним, аналитики ISW уверены, что Си Цзиньпин не будет оказывать Путину поддержку, которая необходима РФ для войны против Украины.

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