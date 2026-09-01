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Сі Цзіньпін зробив заяву щодо "політичного врегулювання" війни в Україні

12:37 01.09.2026 Вт
2 хв
Яку тактику для цього обрав Китай?
aimg Олена Чупровська
Фото: глава Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)

Китай готовий активніше долучитися до мирного врегулювання одразу трьох гарячих конфліктів планети - в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна на засіданні Ради глав держав.

Що заявив Сі Цзіньпін

Голова КНР сказав, що Пекін готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами міжнародних і регіональних конфліктів.

"Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню", - сказав Сі Цзіньпін.

За його словами, такий підхід передбачає усунення як наслідків, так і причин міжнародних та регіональних конфліктів.

Нагадаємо, глава КНР Сі Цзіньпін вперше за 11 років відвідає США - він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 24 вересня у Вашингтоні.

Однак китайський лідер пропустить Генеральну Асамблею ООН, де на тиждень зберуться світові лідери.

Тим часом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва закликав перейти від "нескінченної війни" до припинення бойових дій.

За його словами, кожен день війни відкидає людство назад, а кожен крок до миру повертає надію.

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