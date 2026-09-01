Си Цзиньпин сделал заявление о "политическом урегулировании" войны в Украине

Что заявил Си Цзиньпин

Глава КНР сказал, что Пекин готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами международных и региональных конфликтов.

"О таких международных и региональных горячих точках, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и способствовать политическому урегулированию", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, такой подход предполагает устранение как последствий, так и причин международных и региональных конфликтов.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин впервые за 11 лет посетит США - он встретится с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября в Вашингтоне .