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Си Цзиньпин сделал заявление о "политическом урегулировании" войны в Украине

12:37 01.09.2026 Вт
2 мин
Какую тактику для этого избрал Китай?
aimg Елена Чупровская
Фото: глава Китая Си Цзиньпин (Getty Images)

Китай готов активнее приобщиться к мирному урегулированию сразу трех горячих конфликтов планеты - в Украине, Ближнем Востоке и Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на заседании Совета глав государств.

Что заявил Си Цзиньпин

Глава КНР сказал, что Пекин готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами международных и региональных конфликтов.

"О таких международных и региональных горячих точках, как Украина, Ближний Восток и Афганистан, Китай готов укреплять коммуникацию и координацию со всеми сторонами, придерживаясь подхода, направленного на устранение как симптомов, так и причин проблемы, и способствовать политическому урегулированию", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, такой подход предполагает устранение как последствий, так и причин международных и региональных конфликтов.

Напомним, глава КНР Си Цзиньпин впервые за 11 лет посетит США - он встретится с президентом США Дональдом Трампом 24 сентября в Вашингтоне .

Однако китайский лидер пропустит Генеральную Ассамблею ООН, где на неделю соберутся мировые лидеры.

Между тем, премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества призвал перейти от "бесконечной войны" к прекращению боевых действий.

По его словам, каждый день войны отвергает человечество назад, а каждый шаг к миру возвращает надежду.

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