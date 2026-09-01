Сі Цзіньпін зробив заяву щодо "політичного врегулювання" війни в Україні

Китай готовий активніше долучитися до мирного врегулювання одразу трьох гарячих конфліктів планети - в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна на засіданні Ради глав держав.

Що заявив Сі Цзіньпін

Голова КНР сказав, що Пекін готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами міжнародних і регіональних конфліктів.

"Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню", - сказав Сі Цзіньпін.

За його словами, такий підхід передбачає усунення як наслідків, так і причин міжнародних та регіональних конфліктів.

Нагадаємо, глава КНР Сі Цзіньпін вперше за 11 років відвідає США - він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 24 вересня у Вашингтоні.