Сі Цзіньпін зробив заяву щодо "політичного врегулювання" війни в Україні
Китай готовий активніше долучитися до мирного врегулювання одразу трьох гарячих конфліктів планети - в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна на засіданні Ради глав держав.
Що заявив Сі Цзіньпін
Голова КНР сказав, що Пекін готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами міжнародних і регіональних конфліктів.
"Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню", - сказав Сі Цзіньпін.
За його словами, такий підхід передбачає усунення як наслідків, так і причин міжнародних та регіональних конфліктів.
Нагадаємо, глава КНР Сі Цзіньпін вперше за 11 років відвідає США - він зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом 24 вересня у Вашингтоні.
Однак китайський лідер пропустить Генеральну Асамблею ООН, де на тиждень зберуться світові лідери.
Тим часом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва закликав перейти від "нескінченної війни" до припинення бойових дій.
За його словами, кожен день війни відкидає людство назад, а кожен крок до миру повертає надію.