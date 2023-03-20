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Сі Цзіньпінь зробив першу заяву після прибуття в Москву

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

Китай вважає Росію так званим "добрим та надійним партнером". Тож Пекін сподівається на "новий імпульс" розвитку цих відносин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіня, якого цитує CNN.

"У неспокійному світі Китай готовий з Росією рішуче стояти на варті міжнародного права. Впевнений, що візит стане плідним, надасть нового імпульсу розвитку відносин із Росією", - заявив Сі Цзіньпінь.

Він також додав, що Китай і РФ - це нібито "добрі сусіди та надійні партнери", а розвиток відносин двох країн на думку китайського лідера принесе "не лише вигоду", а й так званий "значний внесок у прогрес усього світу".

Нагадаємо, що сьогодні лідер Китаю Сі Цзіньпінь прилетів до Москви, його літак вже приземлився в аеропорту "Внуково".

Як стало відомо, його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним запланована о 15:30 за київським часом.

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Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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