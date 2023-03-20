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Си Цзиньпинь сделал первое заявление по прибытии в Москву

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Китай считает Россию так называемым "хорошим и надежным партнером". Так что Пекин надеется на "новый импульс" развития этих отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Китая Си Цзиньпиня, которого цитирует CNN.

"В неспокойном мире Китай готов с Россией решительно стоять на страже международного права. Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс развитию отношений с Россией", - заявил Си Цзиньпинь.

Он также добавил, что Китай и РФ - это якобы "хорошие соседи и надежные партнеры", а развитие отношений двух стран, по мнению китайского лидера, принесет "не только выгоду", но и так называемый "значительный вклад в прогресс всего мира".

Напомним, что сегодня лидер Китая Си Цзиньпинь прилетел в Москву, его самолет уже приземлился в аэропорту "Внуково".

Как стало известно, его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована в 15:30 по киевскому времени.

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МоскваКитайСи Цзиньпинь