"Що не є секретом, то це те, що в пріоритетному порядку наступного року в Росію очікують приїзду голови Китайської народної республіки", - сказав Моргулов російському державному агентству РІА Новини.

Путін відвідав Китай у лютому 2022 року, проголосивши партнерство "без обмежень" за кілька днів вторгнення в Україну. Сі Цзіньпін відвідав Москву з державним візитом у березні 2023 року. Це був його перший міжнародний візит після переобрання на третій термін.

Путін знову був у Пекіні в травні минулого року, після свого переобрання, заявивши про "нову еру" відносин, зосереджених на протистоянні політиці США.

Моргулов також повідомив РІА Новини, що Китай, який утримався від засудження 34-місячної війни Росії проти України, розуміє основу конфлікту, "оскільки вони стикаються з багатьма з тих самих проблем - США та їхні союзники посилюють тиск на Китай в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні".

За його словами, НАТО нібито "розробляє плани з переміщення своєї військової інфраструктури" в регіон. За його словами, Росія і Китай повинні спільно реагувати на політику США.

"На міжнародній арені наші країни повинні відповісти подальшою "подвійною протидією" на "подвійне стримування", яке Захід намагається проводити щодо Росії та Китаю", - сказав Моргулов.