Сі Цзіньпін заявив Путіну, що китайсько-російські зв'язки мають продовжуватись "поколіннями"

Сі Цзіньпін заявив, що його країна "готова працювати з Росією як добрий сусід, друг і партнер на основі взаємної довіри". Він додав, що готовий "зміцнити дружбу між двома народами для майбутніх поколінь".

Путін заявив, що співпраця "є одним із головних стабілізуючих факторів на міжнародній арені".

Візит Путіна до Пекіна – його перша закордонна поїздка з початку п'ятого терміну. Китай є ключовим союзником у той час, коли Москва веде війну проти України.

Зв'язки Пекіна та Москви під час війни проти України

Заяви наголошують на тісних відносинах, які склалися між їхніми країнами в останні роки. Сі Цзіньпін і Путін оголосили про "дружбу без обмежень" лише за кілька тижнів до того, як Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, і зустрічалися понад 40 разів з того часу, як Сі прийшов до влади у 2012 році.

Путін хоче, щоб цей візит забезпечив збереження економічної та торговельної підтримки, яку Китай надав після нападу на Україну на початку 2022 року. США попередили Китай щодо його торгівлі з Росією, погрожуючи застосувати санкції до банків, які переходять червону лінію.

Друга за величиною економіка світу стала незамінним союзником Росії, яка покладається на Китай як ринок для своїх енергоносіїв і постачальника своїх військових потреб.

Завдяки продажам російської нафти і газу, а також покупкам електроніки, промислового обладнання та автомобілів, торгівля Москви з Китаєм у 2023 році досягла рекордних 240 млрд доларів, що більш ніж удвічі перевищує показник 2020 року.