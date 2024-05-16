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Си Цзиньпин заявил Путину, что китайско-российские связи должны продолжаться "поколениями"

Фото: Си Цзиньпин принимает Путина в Пекине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Китая Си Цзиньпин дал понять Владимиру Путину в Пекине, что связи между двумя странами остаются крепкими и должны продолжаться "поколениями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Си Цзиньпин заявил, что его страна "готова работать с Россией как хороший сосед, друг и партнер, на основе взаимного доверия". Он добавил, что готов "укрепить дружбу между двумя народами для будущих поколений".

Путин заявил, что сотрудничество "является одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене".

Визит Путина в Пекин - его первая зарубежная поездка с начала пятого срока. Китай является ключевым союзником в то время, когда Москва ведет войну против Украины.

Связи Пекина и Москвы во время войны против Украины

Заявления подчеркивают тесные отношения, которые сложились между их странами в последние годы. Си Цзиньпин и Путин объявили о "дружбе без ограничений" всего за несколько недель до того, как Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, и встречались более 40 раз с тех пор, как Си пришел к власти в 2012 году.

Путин хочет, чтобы этот визит обеспечил сохранение экономической и торговой поддержки, которую Китай оказал после нападения на Украину в начале 2022 года. США предупредили Китай по поводу его торговли с Россией, пригрозив применить санкции к банкам, которые переходят красную линию.

Вторая по величине экономика мира стала незаменимым союзником России, которая полагается на Китай как на рынок для своих энергоносителей и поставщика своих военных нужд.

Благодаря продажам российской нефти и газа, а также покупкам электроники, промышленного оборудования и автомобилей, торговля Москвы с Китаем в 2023 году достигла рекордных 240 млрд долларов, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года.

 

Пекин оказывает дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В связи с этим, Китай воспринимается украинцами как враждебная страна - так считают более половины респондентов, опрошенных Центром Разумкова.

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