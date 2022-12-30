Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнером с Россией

Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели видеопереговоры. Последний заявил о том, что Китай готов быть глобальным партнером России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Си заявил о том, что Китай готов к стратегическому сотрудничеству с Россией на фоне "сложной ситуации в мире".

Отмечается, что отношения стран, которые обе называют партнерством "без ограничений", приобрели особое значение после полномасштабного вторжения России.

Несмотря на то, что западные страны ввели санкции против страны-оккупанта, Пекин решил воздержаться от осуждения военной компании Кремля, подчеркивая необходимость мира.