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Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнером с Россией

Новина українською →
Пятница 30 декабря 2022 11:40
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая быть глобальным партнером с Россией Фото: Си Цзиньпин, глава КНР и Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели видеопереговоры. Последний заявил о том, что Китай готов быть глобальным партнером России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Си заявил о том, что Китай готов к стратегическому сотрудничеству с Россией на фоне "сложной ситуации в мире".

Отмечается, что отношения стран, которые обе называют партнерством "без ограничений", приобрели особое значение после полномасштабного вторжения России.

Несмотря на то, что западные страны ввели санкции против страны-оккупанта, Пекин решил воздержаться от осуждения военной компании Кремля, подчеркивая необходимость мира.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Путин пригласил лидера Китая с визитом в Москву весной 2023 года.

Также недавно в Китае цинично защитили позицию страны по поводу войны в Украине.

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