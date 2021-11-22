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Си Цзиньпин заверил, что Китай не хочет властвовать в Юго-Восточной Азии

Автор: РБК-Украина

Президент Китая Си Цзиньпин в ходе саммита Государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заверил, что не планирует управлять всем регионом. Он также пообещал не доводить до военных конфликтов.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на Associated Press.

"Китай решительно отвергает политику гегемонии и силы, желая дружеских отношений со своими соседями и установления долговременного мира в регионе, а значит, не будет искать господства в регионе и не будет притеснять своих меньших соседей", - сообщил Си Цзиньпин во время выступления.

Президент Китая также отметил, что Китаю не нужны военные конфликты и ссоры с соседними странами, в частности Тайванем.

Напомним, недавно власти Китая пригрозили сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью, речь идет о запрете на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.

Добавим, президент США Джо Байден пообещал Тайваню помощь в случае агрессии Пекина, и частично признанное островное государство уже начало подготовку военного резерва.

При этом китайские военные 10 ноября провели патрулирование боевой готовности в направлении Тайваньского пролива. Причиной тому стал визит американской делегации в Тайвань на военном самолете.

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