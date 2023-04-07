Сі Цзіньпін запропонував Франції допомогти вирішити "українську кризу"

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував президенту Франції Еммануелю Макрону допомогти вирішити "українську кризу".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Як заявив Сі Цзіньпін, затягування розв'язання проблем пов'язаних з Україною не в інтересах усіх сторін.
Він заявив, що Китай ніколи не підходив до даного питання з егоїстичної точки зору. Китай нібито завжди виступав за справедливість і неупередженість.
"Усі зацікавлені сторони повинні взяти на себе відповідальність, рухатися назустріч один одному і створювати умови для політичного вирішення. Французька сторона може висунути конкретні пропозиції щодо політичного вирішення кризи, і Китай готовий підтримати їх, а також відігравати конструктивну роль", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 6 квітня президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем.
Однією з головним тем переговорів була Україна. Макрон наголосив, що Сі Цзіньпін може повернути сторони за стіл переговорів.
Раніше речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що за нинішніх обставин "усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному врегулюванні української кризи" та "спільно сприяти розрядці ситуації".
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