Сі Цзіньпін запропонував Франції допомогти вирішити "українську кризу"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як заявив Сі Цзіньпін, затягування розв'язання проблем пов'язаних з Україною не в інтересах усіх сторін.

Він заявив, що Китай ніколи не підходив до даного питання з егоїстичної точки зору. Китай нібито завжди виступав за справедливість і неупередженість.

"Усі зацікавлені сторони повинні взяти на себе відповідальність, рухатися назустріч один одному і створювати умови для політичного вирішення. Французька сторона може висунути конкретні пропозиції щодо політичного вирішення кризи, і Китай готовий підтримати їх, а також відігравати конструктивну роль", - сказано в повідомленні.