Си Цзиньпин предложил Франции помочь разрешить "украинский кризис"

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помочь разрешить "украинский кризис".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как заявил Си Цзиньпин, затягивание решения проблем, связанных с Украиной, не в интересах всех сторон. Он заявил, что Китай никогда не подходил к данному вопросу с эгоистической точки зрения. Китай вроде бы всегда выступал за справедливость и беспристрастность. "Все заинтересованные стороны должны взять на себя ответственность, двигаться навстречу друг другу и создавать условия для политического решения. Французская сторона может выдвинуть конкретные предложения по политическому разрешению кризиса, и Китай готов поддержать их, а также играть конструктивную роль", - говорится в сообщении.