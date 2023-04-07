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Си Цзиньпин предложил Франции помочь разрешить "украинский кризис"

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Лидер Китая Си Цзиньпин предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону помочь разрешить "украинский кризис".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как заявил Си Цзиньпин, затягивание решения проблем, связанных с Украиной, не в интересах всех сторон.

Он заявил, что Китай никогда не подходил к данному вопросу с эгоистической точки зрения. Китай вроде бы всегда выступал за справедливость и беспристрастность.

"Все заинтересованные стороны должны взять на себя ответственность, двигаться навстречу друг другу и создавать условия для политического решения. Французская сторона может выдвинуть конкретные предложения по политическому разрешению кризиса, и Китай готов поддержать их, а также играть конструктивную роль", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Одной из главных тем переговоров была Украина. Макрон подчеркнул, что Си Цзиньпин может вернуть стороны за стол переговоров.

Ранее пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что при нынешних обстоятельствах "все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом урегулировании украинского кризиса" и "совместно способствовать разрядке ситуации".

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