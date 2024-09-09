Сі Цзіньпін закликав створити умови для політичного врегулювання війни в Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. На зустрічі китайський лідер закликав створити умови для політичного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зазначається, що Сі та Стере обговорили на зустрічі і питання війни в Україні. "Сі підкреслив, що Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, продовжуватиме переконувати і сприяти переговорам, а також відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання кризи в Україні", - сказано у повідомленні. Сі сподівається, що всі сторони працюватимуть разом через діалог для накопичення сприятливих умов для політичного врегулювання війни.