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Си Цзиньпин призвал создать условия для политического урегулирования войны в Украине

Понедельник 09 сентября 2024 16:34
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Си Цзиньпин призвал создать условия для политического урегулирования войны в Украине Фото: Си Цзиньпин, лидер Китайской Народной Республики (flickr.com/ennler)
Автор: Наталья Кава

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. На встрече китайский лидер призвал создать условия для политического урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что Си и Стере обсудили встречи и вопросы войны в Украине.

"Си подчеркнул, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, будет продолжать убеждать и способствовать переговорам, а также играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

Си надеется, что все стороны будут работать вместе через диалог для накопления благоприятных условий для политического урегулирования войны.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Китай заявляет о нейтральности в войне России против Украины, поддерживая суверенитет Украины, углубляя экономическое сотрудничество с Москвой. Хотя Китай официально не снабжает оружие РФ, его компании продают товары двойного назначения, которые могут использоваться в войне.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Китай прекратить поставлять России товары двойного значения и намекнул на ужесточение санкций. Т

США и Австралия призвали Пекин повлиять на Москву для завершения войны в Украине.

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