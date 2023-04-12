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Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до реальних бойових дій

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Військовослужбовцям Народно-визвольної армії Китаю треба зміцнити підготовку. Йдеться про таку, яка була б орієнтована на реальні бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву китайського лідера Сі Цзіньпіня, якого цитує "Сіньхуа".

Як передають місцеві ЗМІ, таку вказівку він дав у середу під час перевірки Південної зони бойового командування НВАК, де він здійснював, зокрема, перевірку Військово-Морських сил.

"Треба зміцнити реальну військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії, поглибити дослідження військових та оперативних питань, а також оновлювати оперативні концепції та бойові методи навчання. Необхідно посилити конфронтаційну підготовку та зосередитися на ключових темах", - заявив Сі Цзіньпін.

Також глава Китаю сказав, що для прискорення формування реальних бойових можливостей необхідно "енергійно розвивати нові бойові сили та засоби".

"Необхідно посилити освіту та управління військами, щоб забезпечити безпеку та стабільність військ. Усі рівні, особливо керівні кадри. Треба навчати офіцерів і солдатів до постійного створення нової ситуації у будівництві Військово-Морського флоту на Південній зоні бойового командування", - зауважив Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, нещодавно Foreign Affairs написало, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито заявив про підготовку Китаю до війни.

Тим часом армія Китаю продовжує проводити маневри та тренування поблизу Тайваню, хоч напередодні Пекін оголошував про завершення військових навчань.

Додамо, на тлі чого глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, ймовірно, готується до війни.

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