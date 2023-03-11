Сі Цзіньпін висунув кандидатуру нового прем'єра Китаю: хто ним стане

Лі, колишній голова Комуністичної партії Шанхая, замінить Лі Кецяна, який іде у відставку після відбуття двох п'ятирічних термінів.

63-річний Лі Цян - близький соратник Сі, який обіймав посаду начальника його штабу з 2004 по 2007 рік, коли Сі був секретарем партії провінції Чжецзян на сході Китаю.

Перед Лі Цяном, якого багато хто вважає прагматичним і дружелюбним до бізнесу, постає складне завдання — зміцнити нерівномірне відновлення економіки Китаю після трьох років стримування COVID-19, слабкої довіри серед споживачів та приватного сектору.

Він вступить на посаду на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Заходом, у тому числі дій США щодо блокування доступу Китаю до ключових технологій.

Лі дебютує на міжнародній арені у понеділок під час традиційної сесії питань та відповідей прем'єр-міністра зі ЗМІ після закінчення парламентської сесії.

Оновлено (6:03)

Депутати Всекитайських зборів народних представників затвердили призначення члена постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю Лі Цяна прем'єром Держради.

Всекитайські збори народних представників також призначили заступниками голови Центральної військової ради генералів Чжан Юся та Хе Вейдуна.