Си Цзиньпин выдвинул кандидатуру нового премьера Китая: кто им станет

Лидер Китая Си Цзиньпин выдвинул кандидатуру Ли Цяна на пост премьер-министра во время заседания китайского парламента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ли, бывший глава Коммунистической партии Шанхая, заменит Ли Кэцяна, который уходит в отставку после отбытия двух пятилетних сроков.
63-летний Ли Цян — близкий соратник Си, занимавший должность начальника его штаба с 2004 по 2007 год, когда Си был секретарем партии провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Перед Ли Цяном, которого многие считают прагматичным и дружелюбным к бизнесу, стоит сложная задача — укрепить неравномерное восстановление экономики Китая после трех лет сдерживания COVID-19, слабого доверия среди потребителей и частного сектора.
Он вступит в должность на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом, в том числе действий США по блокированию доступа Китая к ключевым технологиям.
Ли дебютирует на международной арене в понедельник во время традиционной сессии вопросов и ответов премьер-министра со СМИ после окончания парламентской сессии.
Ранее сообщалось, что вчера, 10 марта, депутаты Всекитайского собрания народных представителей в третий раз избрали председателем Китая Си Цзиньпина.
Также стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин следит за войной России против Украины на фоне своих планов по Тайваню. Он является наиболее пристальным наблюдателем.
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