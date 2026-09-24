Си Цзиньпин восстановил панда-дипломатию: какой подарок ждет Трампа

Китай отправил в США двух панд. Уже на днях они прибудут в зоопарк в Атланте.

Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РБК-Украина .

"У меня есть хорошая новость. Через несколько дней две панды - Пин Пин и Фучуань - прибудут в свой новый дом в зоопарке Атланты и познакомятся с американцами", - сообщил китайский лидер в Белом доме.

Он добавил, что большая панда всегда была "символом дружбы между китайцами и американцами".

По сообщениям китайских СМИ, Фучуань означает "двойное благословение", а Пин Пин переводится как "мир, мир".

Какая связь между пандами и дипломатией

Пекин десятилетиями применяет больших панд как инструмент "дипломатии". Такая практика получила название "панда-дипломатия". Сначала Китай дарил бело-черных медведей другим странам, а с 1984 года начал сдавать их в аренду.

Панды стали символом американо-китайской дружбы в 1972 году, когда Пекин подарил медведям Национальному зоопарку в Вашингтоне. Этот жест предшествовал нормализации двусторонних отношений. Впоследствии Пекин одолжил панд и другим американским зоопаркам.

Как правило, когда между США и Китаем начинается напряжение, Пекин забирает панд домой. А когда страны приходят к согласию - медведей возвращают в США. Так, например, произошло в октябре 2025 года, когда в Китай вернулись последние три панды из Вашингтонского зоопарка.

Сегодня зоопарк Атланты остается единственным в США зоопарком с пандами.