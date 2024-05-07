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Сі Цзіньпін розповів, якою бачить мирну конференцію щодо України

Фото: Сі Цзіньпін, лідер КНР (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китай виступає за проведення міжнародної мирної конференції щодо повномасштабної війни, в якій Росія та Україна братимуть участь "на рівних".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на китайського лідера Сі Цзіньпіна під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай нібито відіграє важливу роль у забезпеченні миру в Україні. Ба більше, як й зазвичай, повномасштабну війну він назвав "українською кризою". 

Водночас лідер КНР ображений тим, що нібито використовуючи війну в Україні Китай намагаються зробити цапом відбувайла й очорнити його репутацію. 

"Історія неодноразово доводила, що врешті-решт конфлікти можуть бути вирішені лише шляхом переговорів. Ми закликаємо всі сторони відновити взаємодію та діалог задля розбудови взаємної довіри. Ми підтримуємо проведення у належний час міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною і забезпечить рівну участь усіх сторін та чесне обговорення всіх мирних планів", - заявив лідер КНР.

В кінці він додав, що Пекін підтримує збалансовану, ефективну, а також стійку архітектуру безпеки в Європі. 

Позиція Китаю щодо війни в Україні 

Як неодноразово наголошувалось, від початку повномасштабної війни в Україні, Китай дотримується нібито "нейтральної" позиції. Війну Пекін називає "українською кризою". Зокрема КНР досі не засуджувало відкрито Російську Федерацію та не вводило проти неї санкції. 

Наразі Сі Цзіньпін перебуває в європейському турне, яке розпочалось 5 травня. Загалом він планує відвідати Францію, Сербію, а також Угорщину. Як писали ЗМІ, Макрон планував обговорити війну в Україні разом з китайським колегою

Тим часом лідер Китаю вже висловився про пошуки "хороших шляхів" завершення війни

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