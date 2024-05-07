Сі Цзіньпін розповів, якою бачить мирну конференцію щодо України

За словами Сі Цзіньпіна, Китай нібито відіграє важливу роль у забезпеченні миру в Україні. Ба більше, як й зазвичай, повномасштабну війну він назвав "українською кризою".

Водночас лідер КНР ображений тим, що нібито використовуючи війну в Україні Китай намагаються зробити цапом відбувайла й очорнити його репутацію.

"Історія неодноразово доводила, що врешті-решт конфлікти можуть бути вирішені лише шляхом переговорів. Ми закликаємо всі сторони відновити взаємодію та діалог задля розбудови взаємної довіри. Ми підтримуємо проведення у належний час міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною і забезпечить рівну участь усіх сторін та чесне обговорення всіх мирних планів", - заявив лідер КНР.

В кінці він додав, що Пекін підтримує збалансовану, ефективну, а також стійку архітектуру безпеки в Європі.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Як неодноразово наголошувалось, від початку повномасштабної війни в Україні, Китай дотримується нібито "нейтральної" позиції. Війну Пекін називає "українською кризою". Зокрема КНР досі не засуджувало відкрито Російську Федерацію та не вводило проти неї санкції.

Наразі Сі Цзіньпін перебуває в європейському турне, яке розпочалось 5 травня. Загалом він планує відвідати Францію, Сербію, а також Угорщину. Як писали ЗМІ, Макрон планував обговорити війну в Україні разом з китайським колегою.

Тим часом лідер Китаю вже висловився про пошуки "хороших шляхів" завершення війни.