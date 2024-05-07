Си Цзиньпин рассказал, какой видит мирную конференцию по Украине

По словам Си Цзиньпина, Китай якобы играет важную роль в обеспечении мира в Украине. Более того, как обычно, полномасштабную войну он назвал "украинским кризисом".

В то же время лидер КНР обижен тем, что якобы используя войну в Украине Китай пытаются сделать козлом отпущения и очернить его репутацию.

"История неоднократно доказывала, что в конце концов конфликты могут быть решены только путем переговоров. Мы призываем все стороны возобновить взаимодействие и диалог для развития взаимного доверия. Мы поддерживаем проведение в надлежащее время международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной и обеспечит равное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов", - заявил лидер КНР.

В конце он добавил, что Пекин поддерживает сбалансированную, эффективную, а также устойчивую архитектуру безопасности в Европе.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

Как неоднократно отмечалось, с начала полномасштабной войны в Украине, Китай придерживается якобы "нейтральной" позиции. Войну Пекин называет "украинским кризисом". В частности КНР до сих пор не осуждало открыто Российскую Федерацию и не вводило против нее санкции.

В настоящее время Си Цзиньпин находится в европейском турне, которое началось 5 мая. В целом, он планирует посетить Францию, Сербию, а также Венгрию. Как писали СМИ, Макрон планировал обсудить войну в Украине вместе с китайским коллегой.

Тем временем лидер Китая уже высказался о поисках "хороших путей" завершения войны .