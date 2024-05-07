Сі Цзіньпін різко засудив критику на адресу Китаю через війну в Україні, - ЗМІ

"Ми проти того, щоб ця криза використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалювання нової холодної війни", - заявив Цзіньпін.

Спираючись на президента Франції Еммануеля Макрона, з яким він провів кілька раундів переговорів, Сі напружився, захищаючи роль Китаю, нагадавши, що він "не стояв біля витоків цієї кризи, не був її стороною і не брав участі в ній".

Ця різка заява, на думку видання, була спрямована головним чином проти Сполучених Штатів, які вважають, що Китай, крім того, що купує величезну кількість російської нафти і газу, продовжує допомагати Москві у війні в Україні. Зокрема, надаючи російським військам супутникові знімки, а також запчастини для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення.