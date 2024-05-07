Сі Цзіньпін різко засудив критику на адресу Китаю через війну в Україні, - ЗМІ

Лідер КНР Сі Цзіньпін рішуче виступив проти критики Пекіна за тісні відносини з Росією під час війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
"Ми проти того, щоб ця криза використовувалася для перекладання відповідальності на третю країну, очорнення її іміджу і розпалювання нової холодної війни", - заявив Цзіньпін.
Спираючись на президента Франції Еммануеля Макрона, з яким він провів кілька раундів переговорів, Сі напружився, захищаючи роль Китаю, нагадавши, що він "не стояв біля витоків цієї кризи, не був її стороною і не брав участі в ній".
Ця різка заява, на думку видання, була спрямована головним чином проти Сполучених Штатів, які вважають, що Китай, крім того, що купує величезну кількість російської нафти і газу, продовжує допомагати Москві у війні в Україні. Зокрема, надаючи російським військам супутникові знімки, а також запчастини для винищувачів, мікрочіпи та інше обладнання подвійного призначення.
Від початку війни в Україні Китай не засудив Росію і не запровадив санкції. Водночас Пекін зміцнив співпрацю з Москвою і почав продавати Кремлю ключові технології та продукцію подвійного призначення.
Нещодавно Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Європейської комісії, заявив, що Китай постачає Росії продукцію подвійного призначення, необхідну для виробництва зброї.
Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання продукції подвійного призначення російській оборонній промисловості.
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