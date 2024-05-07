Си Цзиньпин резко осудил критику в адрес Китая из-за войны в Украине, - СМИ

"Мы против того, чтобы этот кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны", - заявил Цзиньпин.

Опираясь на президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он провел несколько раундов переговоров, Си напрягся, защищая роль Китая, напомнив, что он "не стоял у истоков этого кризиса, не был его стороной и не участвовал в нем".

Это резкое заявление, по мнению издания, было направлено главным образом против Соединенных Штатов, которые считают, что Китай, помимо того, что покупает огромное количество российской нефти и газа, продолжает помогать Москве в войне в Украине. В частности, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также запчасти для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения.