Си Цзиньпин резко осудил критику в адрес Китая из-за войны в Украине, - СМИ

Лидер КНР Си Цзиньпин решительно выступил против критики Пекина за тесные отношения с Россией во время войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Мы против того, чтобы этот кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны", - заявил Цзиньпин.
Опираясь на президента Франции Эммануэля Макрона, с которым он провел несколько раундов переговоров, Си напрягся, защищая роль Китая, напомнив, что он "не стоял у истоков этого кризиса, не был его стороной и не участвовал в нем".
Это резкое заявление, по мнению издания, было направлено главным образом против Соединенных Штатов, которые считают, что Китай, помимо того, что покупает огромное количество российской нефти и газа, продолжает помогать Москве в войне в Украине. В частности, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также запчасти для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения.
С начала войны в Украине Китай не осудил Россию и не ввел санкции. В то же время Пекин укрепил сотрудничество с Москвой и начал продавать Кремлю ключевые технологии и продукцию двойного назначения.
Недавно Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии, заявил, что Китай поставляет России продукцию двойного назначения, необходимую для производства оружия.
Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поставку продукции двойного назначения российской оборонной промышленности.
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